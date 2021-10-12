Мышьяк и свинец нашли в организме погибших в подмосковном приюте собак

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Экспертиза обнаружила мышьяк и свинец в организме погибших в результате отравления собак в приюте "Лохматая душа" в подмосковном Чехове. Об этом сообщила ТАСС основатель и директор приюта "Лохматая душа" Валентина Силич.

"Сделали анализ мочи погибшим собакам - там жуткий концентрат всего, там изониазид (лекарство), огромная доза мышьяка, огромная доза свинца. Причем все это тяжелые металлы, которые накапливаются в крови. И считают, что они накапливались постепенно, то есть кто-то корм потихоньку притравливал", - сообщила она. Сразу после отравления сотрудники приюта вызвали государственные городские ветеринарные службы, которые сделали вскрытие. "Оно показало обширное отравление организма, интоксикацию всего организма, оттек легких очень сильный, почки вздутые, печень", - добавила она.

Директор приюта считает, что могла произойти ошибка на производстве корма. "Я думаю, что это, скорее всего, потому что они выпускают крысиные корма и яды и делают корм. Я думаю, это просто небрежность. Возможно, использовали одну емкость для смешивания кормов для крыс и собак, - сказала Силич. - Я не думаю, что это злой умысел, я думаю, что у них просто что-то сорвалось. Или кто-то, как это бывает на производстве, напился и вместо соли сыпанул яду".

Всего приютом было закуплено 10 т корма на 2 тыс. собак. После одного кормления, когда было роздано 600 кг корма, отравились только 200 собак из 2 тыс., остальные здоровы. "Мы не знаем в каком мешке, в какой порции был яд, и гадать, в каком мешке он остался, мы тоже не можем. У меня осталось 9,4 т, но я в жизни не предложу его собакам. Я предложила производителю, чтобы они его забрали, а они молчат, не отвечают ни на звонки, ни на что", - добавила директор приюта.

Массовое отравление собак в приюте произошло 29 сентября. По словам директора, 14 собак погибли сразу, еще 3 - спустя сутки. Всего пострадали около 200 животных, 10 остаются в тяжелом состоянии и пока еще не встают на лапы. Остальных, которые уже сами могут ходить, постепенно рассаживают по вольерам. Прокуратура также начала проверку по факту отравления. Ранее Силич сообщала, что, кроме ее приюта, пострадали еще два - "Наш дом" в Челябинске, где используется такой же корм, и приют "Лесной" в Подмосковье.