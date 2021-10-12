Два человека пострадали при разгерметизации газовой колонки в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Два человека получили травмы при разгерметизации газовой колонки в квартире пятиэтажного дома в поселке Юганец Нижегородской области, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"12 октября поступило сообщение о происшествии в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, Володарский район, поселок Юганец, улица Новая, 6 (это пятиэтажный кирпичный дом). По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошла разгерметизация газовой колонки с последующим возгоранием кухонной мебели на площади 2 кв. м. Погибших нет, пострадали два человека, детей нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших госпитализировали, их состояние удовлетворительное. Самостоятельно эвакуировались восемь человек. Разрушений в доме нет.