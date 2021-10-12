Учеников лицея в Чебоксарах перевели на дистанционное обучение из-за аварии на водопроводе

ТАСС, 12 октября. Администрация лицея №2 в Чебоксарах перевела школьников на дистанционное обучение из-за аварии на водопроводе. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Управлением образования города.

"Учащиеся столичного лицея №2 переведены на дистанционную форму обучения в связи с аварией на линии водоснабжения", - отмечается в сообщении.

Администрация образовательного учреждения оповестила родителей о проведении аварийных работ. После устранения аварии школьники вернутся в лицей.

Уточняются подробности аварии и количество людей, оставшихся без водоснабжения.