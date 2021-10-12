Прокурор попросил 3,5 года колонии для экс-замдиректора новосибирского кардиоцентра

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Государственный обвинитель в ходе прений в Центральном районном суде Новосибирска запросил для бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ им. академика Е. Н. Мешалкина Евгения Покушалова 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей по делу о масштабных хищениях в центре, сообщил ТАСС прокурор Центрального района Новосибирска Александр Барышников.

"Я попросил назначить наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей", - сказал он.

Адвокат Покушалова Николай Украинцев в свою очередь сообщил ТАСС, что не согласен с позицией гособвинителя. Защита настаивает на прекращении данного уголовного преследования. Покушалов искренне раскаялся, положительно характеризуется коллегами и знакомыми, имеет на иждивении малолетних детей, отметил адвокат. Ожидается, что 29 октября обвиняемый выступит с последним словом.

Покушалов был арестован в начале 2019 года по уголовному делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Позднее он был отпущен под домашний арест и подписку о невыезде, признав свою вину. Фигурантами дела, помимо Покушалова, стали экс-директор клиники Александр Караськов и его жена Ирина Бойцова. Им предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Кардиохирург Покушалов является членом-корреспондентом РАН, до ареста в 2019 году был заместителем директора НМИЦ имени Мешалкина, занимал должность советника губернатора Новосибирской области. После освобождения из-под ареста Покушалов занял должность заместителя генерального директора по науке и развитию сети клиник "Центр новых медицинских технологий" и советника председателя Сибирского отделения РАН.

Летом 2021 года Советский районный суд Новосибирска удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры региона к Покушалову, обратив в доход Российской Федерации две принадлежавшие ему квартиры в Нью-Йорке, которые Покушалов не указал в справках о доходах. По данным прокуратуры, стоимость каждой из квартир составляла 1,3 млн долларов. Квартиры были приобретены в 2014 и 2017 годах, последняя куплена фирмой, в которой он является совладельцем. В ходе прокурорской проверки не было представлено доказательств приобретения недвижимости в США на законные доходы.