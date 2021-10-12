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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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С ректором "Шанинки" проводятся следственные действия по делу экс-замминистра Раковой

После допроса следствие примет процессуальное решение, сообщил источник
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Следственные действия проводятся с ректором "Шанинки" Сергеем Зуевым по делу бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сейчас с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Зуевым проводятся следственные действия по делу обвиняемой в мошенничестве Раковой. После допроса следствие примет процессуальное решение", - сказал источник. Ранее о задержании Зуева сообщило издание Meduza (признано в РФ иноагентом).

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