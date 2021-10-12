В Кабардино-Балкарии задержали экс-главу фирмы, похитившей более 90 млн рублей субсидий

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Кабардино-Балкарии бывшего гендиректора фирмы, который похитил более 90 млн рублей региональных субсидий, выделенных на выращивание зерновых. Об этом говорится в сообщении "МВД медиа".

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт мошенничества в особо крупном размере, совершенный 64-летним бывшим генеральным директором фирмы, занимающейся выращиванием зерновых культур", - сказано в сообщении.

По данным оперативников, в августе 2015 года предприятие потратило более 214 млн рублей на строительство систем орошения в селе Лесном Прохладненского района. На основании постановления правительства Кабардино-Балкарии, утверждающего правила предоставления в 2012-2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затраченных средств, директор подготовил пакет документов о фактически понесенных затратах при строительстве систем орошения и обратился с заявлением в структурное ведомство республики. "При этом он внес в эти документы недостоверные сведения о завышенной стоимости закупленного материала, после чего на расчетный счет возглавляемой им фирмы были перечислены более 90 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере", - отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).