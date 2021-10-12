Неизвестные устроили погром в здании амбулатории на Кубани

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Полиция организовала проверку по факту погрома в амбулатории в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Материал зарегистрирован, проводится проверка по данному факту", - сообщили в пресс-службе.

В местных СМИ появилась информация о том, что в ночь на 12 октября вандалы разгромили амбулаторию в Брюховецком районе. В здании медицинского учреждения выбили стекла, разбили сплит-систему и вырвали электропроводку.