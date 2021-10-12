Тело подростка с ножевыми ранениями нашли под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Тело 16-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями обнаружили в поселке Добровольск Калининградской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства, сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Советским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Калининградской области по факту убийства 16-летнего жителя Краснознаменского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Тело погибшего обнаружили местные жители на улице Майской в поселке Добровольск Краснознаменского района области утром 8 октября. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Следователями регионального управления СК и оперативниками регионального управления уголовного розыска МВД проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего указанное преступление.

Ход следствия контролируется руководителем следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрием Бочаровым.

Прокуратура области также взяла под контроль ход следствия по делу. Кроме того, в связи с произошедшим надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в органах системы профилактики, сообщили в прокуратуре.