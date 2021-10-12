Российские таможенники пресекли попытку контрабанды 19 лемуров и обезьян в Китай

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники Южной и Уральской оперативных таможен пресекли попытку контрабанды в Китай почти 20 экзотических животных, в том числе кошачьих лемуров и обезьян двух видов. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Предприниматель из Приморского края заключил с китайской компанией контракт на поставку из Новороссийска партии животных. По данным пресс-службы, в Китай планировалось отправить пять кошачьих лемуров и 14 обезьян, среди которых восемь эдиповых тамаринов и шесть карликовых игрунок. "Гражданин России представил в Росприроднадзор документы о покупке животных в зоопарках России, на основании которых получил разрешительные сертификаты СИТЕС (разрешение по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - прим. ТАСС) на их вывоз. Однако в ходе проверочных мероприятий таможенники установили, что предоставленные документы являются поддельными", - говорится в сообщении.

Оперативники обнаружили лемуров на передержке у частного лица в Краснодарском крае. В настоящее время животные изъяты и находятся под присмотром специалистов. Местонахождение приматов устанавливается. В пресс-службе добавили, что таможенная стоимость животных, предназначавшихся для отправки в Китай, составляет около 5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Попытка контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов").