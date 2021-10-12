В Татарстане задержали подозреваемого в двойном убийстве

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета задержали 46-летнего мужчину, который подозревается в двойном убийстве, жертвы которого сгорели в запертой бане в Татарстане. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе управления СК России по Татарстану.

"Следственными органами СК России по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц", задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний житель Зеленодольска", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на 5 октября при тушении пожара в бане в Зеленодольске обнаружили тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины с признаками воздействия высокой температуры. При осмотре места происшествия установили, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом.

Следствие полагает, что преступление совершено на почве личной неприязни. Подозреваемый дождался, когда мужчина и женщина, проживавшие в бане, уснут и поджег строение, подперев дверь, он скрылся. "Потерпевшие, позвонили в экстренные службы и сообщили о пожаре, однако к тому моменту, как пожарным удалось проникнуть в помещение, они были мертвы", - сообщили в СК.

Причастность к преступлению задержанный мужчина не признал. Следствие попросит суд заключить его под стражу. Расследование продолжается.