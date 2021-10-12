В ХМАО задержали мужчину, которого 15 лет разыскивали за убийство и изнасилование

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 октября. /ТАСС/. Полицейские при содействии сотрудников Росгвардии в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) задержали уроженца Башкирии, который 15 лет находился в розыске за убийство и изнасилование. Об этом во вторник сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

"Оперативники УМВД России по Сургуту получили информацию о том, что в городе может скрываться подозреваемый в особо тяжком преступлении, совершенном 15 лет назад в Башкирии. При содействии сотрудников Росгвардии округа он был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время злоумышленник будет этапирован в Республику Башкортостан", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2006 году уроженец Стерлибашевского района Башкортостана 1989 года рождения приехал в одно из сельских поселений республики для совершения краж. Вечером, находясь в алкогольном опьянении, он увидел девушку, которая шла одна. Насильно затащив ее в овраг, подозреваемый совершил противоправные действия сексуального характера, а после нанес травмы, в результате которых потерпевшая скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина припорошил тело землей и вскоре покинул деревню на такси. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование".

Личность подозреваемого удалось установить только в 2018 году. Его объявили в межгосударственный розыск. В сентябре 2021 года оперативники Сургута получили информацию, что подозреваемый находится на территории ХМАО. Выяснилось, что в 2015 году он привлекался к ответственности за кражу, совершенную в Сургуте, а также разыскивался судебными приставами как злостный неплательщик алиментов.