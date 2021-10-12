Синоптики предупредили о ливнях и сильном ветре в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях и ветре с порывами до 22 м/с 13 и 14 октября в Крыму, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с выходом южного циклона 13 октября в Крыму ожидаются дожди с грозами; в центральных, южных и западных районах очень сильные дожди; усиление юго-западного с переходом 14 октября на северо-западный ветер 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по республике рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, пострадали около 60 человек, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова (села Ленинского района и Керчь).