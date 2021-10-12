{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Обновлено 

Источник: ректора "Шанинки" задержали по подозрению в мошенничестве

Следственные действия проводятся с Сергеем Зуевым по делу Раковой
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ректор "Шанинки" Сергей Зуев задержан по подозрению в мошенничестве в рамках дела бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

На эту тему
Что известно о деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой
Что известно о деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой

"Сергей Зуев задержан по подозрению в мошенничестве в порядке ст. 91 УПК РФ до избрания меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что следственные действия проводятся с ректором "Шанинки" Сергеем Зуевым по делу Раковой. О задержании Зуева сообщило издание Meduza (признано в РФ иноагентом). В пресс-службе вуза не стали комментировать задержание, но заявляют о сотрудничестве со следствием.

Дело Раковой

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных, по версии следствия, к совершению преступления. Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Марина Ракова. Как ранее уточнили ТАСС в МВД, по данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях.

Теги
РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
В Кремле не намерены вмешиваться в следствие по делу экс-замминистра Раковой
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле также "видели сообщения в СМИ" о задержании ректора "Шанинки" Сергея Зуева
Читать полностью