В Кремле не намерены вмешиваться в следствие по делу экс-замминистра Раковой

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. В Кремле знают о задержании экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, но не намерены вмешиваться в следственные действия. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия, - сказал Песков. - Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия".

Он добавил, что в Кремле также "видели сообщения в СМИ" о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева.