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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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В Кремле не намерены вмешиваться в следствие по делу экс-замминистра Раковой

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле также "видели сообщения в СМИ" о задержании ректора "Шанинки" Сергея Зуева

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. В Кремле знают о задержании экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, но не намерены вмешиваться в следственные действия. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия, - сказал Песков. - Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия".

Он добавил, что в Кремле также "видели сообщения в СМИ" о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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