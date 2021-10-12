Астраханские пограничники изъяли 70 кг незаконно добытых осетров

АСТРАХАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Астраханские пограничники изъяли в цехе по переработке рыбы почти 70 кг осетров, добытых при незаконном вылове, сумма ущерба биоресурсам превысила 7 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

"В Лиманском районе Астраханской области проведено обследование цеха по переработке рыбы и хранению подготовленной к реализации продукции, принадлежащей одному из крестьянских (фермерских) хозяйств региона. В холодильных установках обнаружена рыба осетровых видов (русский осётр) весом почти 70 кг и свыше 2,5 т рыбы частиковых видов (судак, чехонь, окунь). Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, превысил 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Документы, подтверждающие законность их вылова и происхождения отсутствовали, проводится проверка, уточнили в ведомстве.