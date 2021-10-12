{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Обновлено 

"Шанинка" после задержания ректора вуза работает в штатном режиме

Сергея Зуева задержали по подозрению в мошенничестве в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") после задержания ректора вуза Сергея Зуева работает в штатном режиме, заявили ТАСС в пресс-службе учебного заведения.

На эту тему
Что известно о деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой
Что известно о деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой

"Мы надеемся на скорейшее разрешение ситуации. Все процессы в школе проходят в штатном режиме, образовательный процесс проходит в соответствии с расписанием и учебным планом", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Зуев задержан по подозрению в мошенничестве в рамках дела бывшего замминистра просвещения России Марины Раковой.

Теги
РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Троих омских экс-полицейских, напавших на женщин, приговорили к лишению свободы
В 2018 году сотрудники полиции под предлогом проведения оперативно-разыскных мероприятий приехали в магазин предпринимательницы в Таврическом районе, где напали на женщину и ее ребенка, двух продавщиц и посетительницу
Читать полностью