"Шанинка" после задержания ректора вуза работает в штатном режиме

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") после задержания ректора вуза Сергея Зуева работает в штатном режиме, заявили ТАСС в пресс-службе учебного заведения.

Что известно о деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой

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"Мы надеемся на скорейшее разрешение ситуации. Все процессы в школе проходят в штатном режиме, образовательный процесс проходит в соответствии с расписанием и учебным планом", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Зуев задержан по подозрению в мошенничестве в рамках дела бывшего замминистра просвещения России Марины Раковой.