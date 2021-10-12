Управделами алтайского губернатора стал фигурантом дела о должностных преступлениях

БАРНАУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова. Он обвиняется в должностных преступлениях с ущербом бюджету в 19 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"Предварительно установлено, что в 2016 году по инициативе управления делами губернатора и правительства края была разработана проектно-сметная документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки, получившая положительную оценку госэкспертизы. В результате аукциона определен подрядчик для выполнения работ. Стоимость заключенного госконтракта составила более 80 млн рублей. Для снижения затрат заказчик совместно с подрядчиком приняли решение о внесении изменений в документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку. Однако на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в суд для возмещения затрат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году управделами для исполнения решения суда и сокрытия факта срыва госконтракта из-за отрицательного заключения дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика.

Управделами предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Использование должностных полномочий вопреки интересам службы" и ч. 1 ст. 286 УК "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий". В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Это уже не первый случай уголовного преследования управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края. Так, в 2020 году обвинительный приговор вынесли ранее занимавшему этот пост Алексею Белобородову. Его признали виновным во взяточничестве на сумму более 3,6 млн рублей и растрате 32 млн рублей при строительстве, реконструкции и благоустройстве подведомственных объектов. Его приговорили к трем годам колонии и штрафу 4 млн рублей.