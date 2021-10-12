Кровля колонии загорелась в Калуге

ТАСС, 12 октября. Кровля колонии-поселения №6 в Калуге загорелась на площади около 700 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Площадь около 700 кв. м, горит кровля. Адрес: Николо-Козинская, 129", - сказал собеседник агентства. По этому адресу расположена колония-поселение №6.

Впоследствии пожарные локализовали возгорание. "Локализация в 14:55 на площади 500 кв. метров, угрозы распространения огня нет. Пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что от МЧС на месте работали 42 человека и 10 автоцистерн.