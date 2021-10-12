В Кабардино-Балкарии возбудили дело о хищении более 90 млн рублей региональной субсидии

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Кабардино-Балкарской Республики по факту мошенничества на сумму более 90 млн рублей региональной субсидии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт мошенничества в особо крупном размере, совершенный 64-летним бывшим гендиректором фирмы, занимающейся выращиванием зерновых культур. В отношении подозреваемого следственной частью следственного управления МВД по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, в августе 2015 года предприятие потратило более 214 млн рублей на строительство систем орошения в селе Лесном Прохладненского района. Как отмечается, на основании постановления кабмина КБР, утверждающего правила предоставления в 2012-2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затраченных средств, директор подготовил пакет документов о фактически понесенных затратах при строительстве систем орошения.

Мужчина обратился с заявлением в структурное ведомство республики. При этом, по данным МВД, он внес в эти документы недостоверные сведения о завышенной стоимости закупленного материала. "После чего на расчетный счет возглавляемой им фирмы были перечислены денежные средства в размере более 90 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере", - подчеркнули в пресс-службе.