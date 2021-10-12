Двух сотрудников ФСБ обвиняют в создании банды для совершения разбоев

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Двое офицеров ФСБ Александр Мрищук и Антон Барякшев обвиняются в создании преступной группы из числа участников общественной организации Е.Н.О.Т. для совершения разбойных нападений и иных преступлений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Второго западного окружного военного суда, в котором рассматривается уголовное дело.

"Мрищук и Барякшев создали ЧВК Е.Н.О.Т. для привлечения их к участию в оперативно-разыскных мероприятиях в качестве понятых, технических специалистов или представителей общественности. В действительности под видом оперативно-разыскных мероприятий они совершали тяжкие преступления", - сказал представитель военной прокуратуры в суде. Также на скамье подсудимых оказались члены Е.Н.О.Т. Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный. Все они не признают вину. Барякшев вину полностью признал, заключил сделку со следствием и дал показания на остальных фигурантов дела. Дело Барякшева выделено в отдельное производство.

Мрищук обвиняется в преступлениях по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступной группы с использованием служебного положения), ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), а также разбойных нападениях и краже. Его подельников в зависимости от их роли считают причастными к бандитизму, разбоям, угрозе убийством, кражам, участии в преступной группе.

По версии гособвинения, Мрищук и Барякшев, служившие во 2-м отделе службы контрразведывательного обеспечения объектов транспорта и связи УФСБ по Москве и Московской области, в декабре 2016 года с помощью участников ЧВК организовали нападение на владельца склада в Москве Глухова, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия. У потерпевшего изъяли ряд ценностей, большую часть которых обвиняемые оставили себе. Также потерпевшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы, у которых фигуранты дела похитили контрафактные телефоны и чай. Также Мрищук с подельниками участвовали в рейдерском захвате компании "Мираксбиофарма". Они избили кандидата на пост руководителя предприятия и угрожали его семье.

Защитники обвиняемых утверждают, что члены ЧВК Е.Н.О.Т. не занимались преступной деятельностью, а оказывали содействие правоохранителям. "Е.Н.О.Т. существовал задолго до того, как началось сотрудничество с Мрищуком и Барякшевым. Он был создан как организация по военно-патриотическому воспитанию. Все потерпевшие по делу осуждены после оперативно-разыскных мероприятий с участием наших подзащитных, они признаны виновными в ряде преступлений", - сказала адвокат одного из фигурантов Дана Адамова.