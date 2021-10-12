Адвокат осужденного за взятку экс-главы МВД по Коми Половникова обжаловал приговор

СЫКТЫВКАР, 12 октября. /ТАСС/. Сыктывкарский адвокат Андрей Батырев подал жалобу на приговор бывшему министру внутренних дел по Республике Коми Виктору Половникову, осужденному за получение 14 млн рублей взятки и легализацию этих средств. Приговор обжалован по тем основаниям, которые сторона защиты заявляла в ходе всего судебного процесса, сообщил ТАСС адвокат.

"Я подал жалобу на приговор, она пока в аппарат судье не поступала, но должна поступить сегодня или завтра. Естественно, приговор нас не устраивает, ни меня, ни Виктора Николаевича [Половникова], мы согласовали позицию, что обжалуем по тем основаниям, которые заявляли в ходе всего процесса. Если кратко, то уголовное дело расследовано ненадлежащим образом, проигнорирован факт мошенничества в отношении Ситникова со стороны Шабаева и Мартиросян, незаконно прекращено в отношении них уголовное дело [первоначально их действия были квалифицированы как посредничество в передаче взятки]. Прямых доказательств виновности Половникова в получении взятки и наличия самой взятки, наличия денежных средств в уголовном деле нет", - сообщил ТАСС адвокат.

Сам Половников сразу после оглашения приговора сказал журналистам, что "рассчитывал на оправдательный приговор".

Кроме того, сторона защиты уделит внимание словам Маргариты Мартиросян, которая выступала адвокатом сыктывкарского бизнесмена Ситникова и, по данным следствия и суда, была посредником в передаче взятки. "Посредник, который существовал между нами, присвоил данные денежные средства, убеждена в этом даже больше чем. Вот я предполагаю, что все-таки они осели у Шабаева", - сказала Мартиросян съемочной группе "Вести. Дежурная часть", передача вышла в эфир 9 октября.

По словам адвоката Батырева, это очень важная информация для всех участников судебного процесса. "К сожалению, она [Мартиросян] об этом не говорила на предварительном следствии и в суде. Думаю, что для апелляции это будет иметь значение. Это еще одно подтверждение нашей позиции", - сказал Батырев.

В республиканской прокуратуре пока не определились по возможной жалобе, изучают приговор, он объемный, более 100 страниц.

О деле экс-министра

Сыктывкарский городской суд 6 октября признал Половникова виновным в получении взятки в 14 млн рублей и легализации этих средств в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Суд установил, что 7 июня 2017 года Фаяз Шабаев, который до этого занимал руководящие должности в системе МВД и ФСКН России, по просьбе московского адвоката Маргариты Мартиросян, которая представляла интересы обвиняемого в мошенничестве сыктывкарского бизнесмена, совладельца стройфирмы "Деловой альянс" Сергея Ситникова, обратился к министру Половникову, с которым состоял в приятельских отношениях. Шабаев предложил Половникову помочь решить вопросы Ситникова - изменить ему меру пресечения и смягчить предъявленное обвинение. Как установлено следствием и судом, в июле и сентябре 2017 года Шабаев при посредничестве Мартиросян прилетал в Сыктывкар и передал министру лично взятку в 14 млн рублей, двумя траншами, сначала 10 млн рублей, затем 4 млн рублей. Общая сумма взятки была заявлена в размере 25 млн рублей, оставшуюся сумму в 15 млн рублей министр должен был получить третьим траншем, но из-за постоянного переноса Мартиросян и Ситникова сроков передачи денег Половников от дальнейшего денежного вознаграждения от Ситникова отказался.

Половников вину не признал. Приговором суда Половникову по совокупности преступлений назначено девять лет колонии строгого режима со штрафом в 14,5 млн рублей, лишением права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет и лишением специального звания "генерал-майор полиции". Судом взыскана с Половникова в доход государства сумма взятки в размере 14 млн рублей, разрешено наложить арест на недвижимость и банковские счета на сумму около 190 тыс. рублей.

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.