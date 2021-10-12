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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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Ректор "Шанинки" подозревается в хищении более 21 млн рублей

Как сообщили в МВД, следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Сергея Зуева меры пресечения
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ректор "Шанинки" Сергей Зуев задержан по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования, в рамках дела бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России.

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"Сегодня сотрудниками полиции доставлен в ГСУ ГУ МВД России по Москве ректор ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергей Зуев. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении Зуева меры пресечения.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Зуев задержан как подозреваемый в мошенничестве до избрания меры пресечения. 

Теги
РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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