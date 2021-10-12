Собчак прибыла на допрос в МВД в качестве свидетеля по делу о ДТП под Сочи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак прибыла на допрос к следователю МВД по делу о ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб один человек и пострадали еще двое. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящий момент идет допрос Собчак. Она находится в здании ГСУ МВД по Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что ее допрашивают как свидетеля.

Ранее в Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Москве поступило дело об автоаварии в Краснодарском крае для производства по нему отдельных следственных действий.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее. В полиции сообщали, что в отношении водителя возбуждено дело, он находится под подпиской о невыезде.

В МВД добавили, что в настоящее время расследование уголовного дела в отношении предполагаемого виновника резонансного ДТП, случившегося в Сочи 9 октября, взято на контроль руководством следственного департамента МВД России.