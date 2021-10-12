Уголовное дело возбудили в отношении жителя Приморья из-за осквернения Вечного огня

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело на жителя Приморья, которого подозревают в осквернении Вечного огня. По версии следствия, он с корнями вырвал цветы с клумбы и засыпал ими горелку мемориала, сообщается во вторник на сайте территориального управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). По версии следствия, ночью 14 сентября 2021 года подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь возле памятника Победы в городе Находка, вырвал с клумб цветы с комьями и засыпал ими горелку Вечного огня, расположенного на территории памятника", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.