"Газель" загорелась после столкновения со школьным автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Автомобиль "Газель" столкнулся со школьным автобусом, который ехал без пассажиров в Славянском районе Краснодарского края. После столкновения "Газель" загорелась, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Днем 12 октября в районе 69-го километра автодороги Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк (Славянский район) произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель, управляя школьным автобусом, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Газель", который от удара загорелся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школьный автобус двигался без пассажиров с места ремонта к месту стоянки. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. На месте работают два экипажа Госавтоинспекции.