Приговор Олегу Навальному за нарушение санитарных норм оставлен без изменений

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу на приговор брату Алексея Навального Олегу, осужденному на год условно за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Никос Параскевов.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор и не нашел оснований для ее удовлетворения. Приговор вступил в силу", - сказал адвокат. "Будем обжаловать в кассации, затем пойдем в ЕСПЧ", - добавил он.

Приговором от 6 августа этого года Навальный был признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.