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Пожар на крыше колонии-поселения в Калуге потушили

Пострадавших и погибших нет

ТАСС, 12 октября. Пожар на крыше колонии-поселения № 6 в Калуге потушен, пострадавших и погибших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"У нас проведена полная ликвидация и проливка, все потушено", - сказал собеседник агентства.

Как уточнила ТАСС представитель УФСИН по Калужской области Анна Сухарева, возгорание произошло в действующем помещении отряда колонии-поселения.

"Сразу в момент возгорания все люди были эвакуированы. Причина возгорания выясняется, площадь устанавливается", - сказала собеседница агентства, уточнив, что проблем с размещением осужденных из-за пожара нет.

Информация о пожаре на территории колонии-поселения № 6 в Калуге поступила в 13:49. К тушению были привлечены от МЧС 42 человека и 10 автоцистерн. Площадь возгорания, по предварительным данным оперативных служб, составила 500 кв. метров.

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