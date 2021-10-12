Карантин по бешенству ввели в селе Ершовка Кировской области

КИРОВ, 12 октября. /ТАСС/. Карантин по бешенству ввели на территории села Ершовка Вятскополянского района Кировской области из-за выявленного заболевания у собаки, сообщается в опубликованном на сайте правительства региона указе.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории села Ершовка муниципального образования Ершовское сельское поселение Вятскополянского района Кировской области сроком на 60 календарных дней", - говорится в указе, подписанном и.о. губернатора региона Александра Чурина.

Уточняется, что в селе Ершовка бешенством заболела собака, в качестве эпизоотического очага определена территория личного подсобного хозяйства. В Ершовке на период карантина запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, а также вывоз восприимчивых животных, если они не вакцинированы против бешенства в течение предыдущих 179 дней. Также запрещен отлов диких животных для вывоза в зоопарки.