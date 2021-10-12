{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Обновлено 

Ректор "Шанинки" не признает вину по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Сергея Зуева держат в камере с обвиняемым в причинении вреда здоровью

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергей Зуев не признает вину по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Москвы Кирилл Беспалов, посетившей Зуева в изоляторе временного содержания.

На эту тему
Что известно о деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой
Что известно о деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой

"Зуев содержится в ИВС. Он не имеет особых жалоб на условия содержания. По его словам, давления на него не оказывается. Вину Зуев не признает", - сказал Беспалов.

Зуев содержится в одной камере с обвиняемым в нанесении вреда здоровью.

"Сергей Зуев находится в трехместной камере, у него два соседа: один задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков, другой - за нанесение телесных повреждений", - сказал он, отметив, что на сокамерников Зуев не жаловался. По словам Беспалова, ректор рассказал, что его задержали накануне в одной из больниц, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием, доставили на допрос, а ближе к полуночи привезли в ИВС.

Члены ОНК посетили также бывшего замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которая до сих пор находится в ИВС. "Она сидит в двухместной камере с девушкой, обвиняемой в краже. У Раковой просьба к сотрудникам изолятора чаще выдавать кипяток: в ИВС его дают на завтрак и ужин, а электророзетки в камерах ИВС не работают", - сказал Беспалов.

Теги
РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
В столице Сомали произошел взрыв
Как передает портал Garowe, есть погибшие и раненые
Читать полностью