Ректор "Шанинки" не признает вину по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергей Зуев не признает вину по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Москвы Кирилл Беспалов, посетившей Зуева в изоляторе временного содержания.

"Зуев содержится в ИВС. Он не имеет особых жалоб на условия содержания. По его словам, давления на него не оказывается. Вину Зуев не признает", - сказал Беспалов.

Зуев содержится в одной камере с обвиняемым в нанесении вреда здоровью.

"Сергей Зуев находится в трехместной камере, у него два соседа: один задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков, другой - за нанесение телесных повреждений", - сказал он, отметив, что на сокамерников Зуев не жаловался. По словам Беспалова, ректор рассказал, что его задержали накануне в одной из больниц, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием, доставили на допрос, а ближе к полуночи привезли в ИВС.

Члены ОНК посетили также бывшего замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которая до сих пор находится в ИВС. "Она сидит в двухместной камере с девушкой, обвиняемой в краже. У Раковой просьба к сотрудникам изолятора чаще выдавать кипяток: в ИВС его дают на завтрак и ужин, а электророзетки в камерах ИВС не работают", - сказал Беспалов.