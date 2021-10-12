В Волгограде арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе из ружья в подростков

ВОЛГОГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Суд в Волгограде заключил под стражу 53-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе в подростков из ружья, в результате которой был ранен один из них. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Постановлением Краснооктябрьского районного суда Волгограда в отношении Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 декабря 2021 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, по версии органов предварительного следствия, 6 октября 53-летний мужчина, недовольный тем, что подростки 2007 года рождения громко разговаривают на улице рядом с его домовладением, вышел из дома и нанес одному из них удар кулаком в область лица. После того, как подростки стали возмущаться его поведением, мужчина вернулся в дом, где взял ружье, а затем произвел не менее двух выстрелов из ружья в сторону убегающих подростков. Один из них был ранен в голень, бедро и стопу.