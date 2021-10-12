{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На востоке Москвы мужчина на электросамокате врезался в "Газель" и погиб

В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожно-патрульной службы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мужчина на электросамокате врезался в заднюю часть "Газели" на дороге на востоке Москвы и умер от полученных травм. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Предварительно, водитель автомобиля "Газель" совершал левый поворот на улицу Байкальскую с улицы Иркутской, а мужчина, управляющий электросамокатом, ехал во встречном направлении и врезался в заднюю часть "Газели". От полученных травм он скончался", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожно-патрульной службы.

Теги
Россия
В столице Сомали произошел взрыв
Как передает портал Garowe, есть погибшие и раненые
Читать полностью