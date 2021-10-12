Движение на трассе от Краснодара до Темрюка ограничили из-за ДТП со школьным автобусом

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Движение на дороге Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк ограничено после ДТП со школьным автобусом и "Газелью", которая загорелась после столкновения. Об этом во вторник сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло днем 12 октября в Славянском районе Краснодарского края. По предварительным данным, водитель школьного автобуса не уступил дорогу и допустил столкновение с "Газелью", которая от удара загорелась.

"В связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием временно ограничено движение транспорта в районе 115км + 330м автодороги Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что школьный автобус двигался без пассажиров с места ремонта к месту стоянки. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.