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ДТП с двумя автомобилями в Сочи
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Ксении Собчак вручили повестку о явке к следователям УВД Сочи для очной ставки с водителем

Телеведущая ранее в качестве свидетеля дала в Москве показания по делу о ДТП под Сочи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Телеведущей Ксении Собчак по завершении допроса в Москве вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи для проверки показаний на месте аварии и очной ставки с водителем Mercedes Олегом Цоем в рамках уголовного дела о ДТП, в котором погиб человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России.

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"Следователи МВД России по завершении допроса Ксении Собчак вручили ей повестку для явки в следственное управление УВД по городу Сочи Краснодарского края для проведения иных следственных действий. В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes, - сказали в пресс-центре.

Ранее во вторник Собчак в качестве свидетеля дала в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве показания по делу о ДТП под Сочи, где погиб один человек и пострадали еще двое. После его завершения на территории ГСУ она села в черный микроавтобус с тонированными стеклами и уехала в сопровождении джипа.

Теги
РоссияСобчак, Ксения АнатольевнаДТП с двумя автомобилями в Сочи
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