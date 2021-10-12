Шторм "Памела" превратился в ураган на пути к тихоокеанскому побережью Мексики

МЕХИКО, 12 октября. /ТАСС/. Шторм "Памела", сформировавшийся над Тихим океаном, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира - Симпсона, приближаясь к западному побережью Мексики. Об этом сообщила во вторник метеорологическая служба латиноамериканской страны.

По ее данным, в настоящее время ураган находится примерно в 300 км от побережья штата Нижняя Калифорния Южная. Скорость ветра в его пределах составляет 36,1 м/с с порывами до 42 м/с. Циклон движется на север со скоростью 5,5 м/с. Ожидается, что он дойдет до территории Мексики утром 13 октября, набрав силу урагана второй категории.

"Памела" обрушит на прибрежные регионы сильные дожди, которые могут вызвать наводнения и сход оползней. В связи с этим власти призвали жителей потенциально уязвимых районов в штатах Наярит, Нижняя Калифорния Южная, Синалоа, Сонора и Халиско соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" обрушился на штат Веракрус на восточном побережье Мексики. Погибли не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи. Ураган оставил без электроснабжения почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.