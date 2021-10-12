В Татарстане возбудили дело о неуплате налогов предприятием на сумму более 400 млн рублей

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о неуплате налогов на сумму более чем 400 млн рублей возбуждено в отношении генерального директора АО "Набережночелнинский крановый завод". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Татарстану.

"Следственными органами СК РФ по Татарстану в отношении 50-летнего генерального директора АО "Набережночелнинский крановый завод" возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере)", - сообщили в СК.

По версии следствия, в период с 2016-го по 2019 год руководитель предприятия представил в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с девятью "техническими" контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 404 млн рублей.

Сейчас на предприятии проводится обыск. Изымается необходимая документация. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.