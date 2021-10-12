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Мужчина в отделе МВД на востоке Москвы пытался выстрелить в сотрудника, но был обезврежен

В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение СК для проведения следственных действий
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мужчина попытался выстрелить в полицейского в отделе полиции в районе Преображенское на востоке Москвы, но был обезврежен. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 12 октября мужчина зашел в помещение, где расположена дежурная часть ОМВД России по району Преображенское Москвы, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции. Произвести выстрел подозреваемый 1971 года рождения не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены и он обезврежен", - сообщила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение СК для проведения следственных действий.

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