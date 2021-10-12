СК объединил дела об отмывании денег членами ФБК и о финансировании экстремизма

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Следственный комитет соединил дело об отмывании сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) 1 млрд рублей с делом о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками этого фонда. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы экс-директора ФБК Ивана Жданова.

"Я побывал сегодня в СК, где познакомился с постановлением о возбуждении уголовного дела и назначением двух экспертиз. Я могу сказать, что, со слов следователя, дела по ст. 174 УК РФ ("Отмывание денег") и о финансировании экстремизма объединены с еще какими-то, якобы всего соединено пять дел. Но это со слов следователя, бумаг я не видел", - сказал адвокат.

Следственный комитет возбудил дело об отмывании сотрудниками ФБК 1 млрд рублей. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной валюте и рублях, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги. По этому делу суд позднее арестовал имущество Навального.

Кроме того, в конце августа в отношении соратника Навального Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц было возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ ("Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации"). По версии следствия, Волков и Жданов, зная о том, что ФБК признан экстремистской организацией, через интернет призвали поддержать сторонников Навального и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке.