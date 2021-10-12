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Суд арестовал напавшего на одноклассника ученика одной из школ Махачкалы

Его заключили под стражу на срок по 11 декабря
© Salivanchuk Semen/Shutterstock/Fotodom, архив

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Подросток, напавший с ножом на одноклассника в одной из школ Махачкалы, арестован на два месяца. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

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"В Кировский районный суд г. Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местного жителя 2006 года рождения. Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 11 декабря 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Ранее источник в Минобрнауки сообщил ТАСС, что директор школы №51, где произошло ЧП, а также его заместитель уволены.

По версии следствия, 11 октября в школе №51 Махачкалы 15-летний ученик ударил ножом одноклассника. Пострадавший умер в больнице. В отношении нападавшего школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Прокуратура региона проводит проверку.

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