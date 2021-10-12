Кучерена заявил, что не намерен защищать водителя, попавшего в ДТП с Собчак в Сочи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Адвокат Анатолий Кучерена заявил, что данные о том, что он будет защищать водителя автомобиля Mercedes, который вез телеведущую Ксению Собчак и попал в аварию под Сочи, не соответствуют действительности.

"Это не соответствует действительности, у меня нет соглашения с водителем, я не знаю, откуда эта информация появилась, это определенного рода какие-то непонятные интриги", - сказал Кучерена ТАСС.

Он добавил, что к нему не обращался ни сам водитель, ни кто-либо от его имени с просьбой представлять фигуранта.

По данным полиции, вечером 9 октября на трассе под Адлером при обгоне водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, водитель и вторая пассажирка госпитализированы. Водитель Mercedes ранее признал вину, он отправлен под домашний арест, ему предъявлено обвинение.