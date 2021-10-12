Мужчина, пытавшийся выстрелить в полицейского в отделе МВД в Москве, был пьян

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мужчина, направивший на полицейского оружие в отделе полиции и пытавшийся выстрелить в него, был с признаками опьянения, его обезвредили боевыми приемами. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня в 16:55 на контрольно-пропускной пункт ОМВД России по району Преображенское города Москвы пришел мужчина 1971 года рождения с признаками алкогольного опьянения. При общении с сотрудниками, осуществлявшими пропускной режим, гражданин достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону стражей порядка", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что полицейские обезвредили угрожавшего гражданина, применив боевые приемы борьбы. "В результате происшествия никто не пострадал", - отметили в полиции.

Ранее во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что мужчина попытался выстрелить в полицейского в отделе полиции в районе Преображенское на востоке Москвы, но был обезврежен. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение СК для проведения следственных действий.