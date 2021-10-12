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На западе Москвы женщина сбила ребенка на пешеходном переходе

Ребенка доставили в медицинское учреждение для оказания помощи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Автомобиль Bentley сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 18:00 на улице Столетова в районе дома 5 водитель автомобиля Bentley совершил наезд на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту проводит проверку, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что за рулем автомобиля находилась дизайнер, блогер Ирина Ледник.

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