Шестуна этапировали в СИЗО №1 в Твери

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун доставлен в СИЗО №1 Твери. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Тверской области Владимир Паламарчук.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные общественного комитета "Свободу Шестуну", его адвоката и супругу сообщил, что Александра Шестуна этапировали из Ногинска, предположительно, 2 октября "в неизвестном направлении", и ФСИН не дает информацию о его местонахождении. По сведениям правозащитников, осужденного политика должны были привезти в Тверскую область.

"Есть информация, что он этапирован, помещен в СИЗО №1. Насколько мне известно, он прибыл сегодня. Мне звонила его жена, она поставила ряд задач, завтра пойду разбираться с ними. Встречаться с ним я не планирую, во всяком случае, он меня не звал", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в конце июля Шестун, который проходил лечение в тюремной больнице Торжка, был этапирован в следственный изолятор Ногинска в рамках уголовного дела об оскорблении судьи.

Подольский суд Московской области ранее приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн рублей. Как установили следствие и суд, в должности главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.