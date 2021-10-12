Выпавшим из окна ГСУ МВД в Москве был судимый за мошенничество юрист

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Погибшим при падении из окна здания столичного Главного следственного управления ГУ МВД оказался бывший юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш, ранее судимый за мошенничество в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Погибший при падении из окна оказался Валерий Кулиш, которого доставили в ГСУ для проведения следственных действий. В 2000-е годы он работал в Военно-следственном управлении Москвы и был судим за мошенничество в особо крупном размере. Однако сейчас он проходил уже по другому уголовному делу, не связанному с его судимостью", - сказал собеседник агентства.

Как следует из материалов первого дела Кулиша, в ноябре 2010 года он был судим по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Как установлено судом, юрист причастен к хищению имущества у компаний "Стройпоставка" и "Консалткэпитал", а также у физического лица. Среди похищенного оказалось в том числе здание в Москве стоимостью около 14 млн рублей. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Кулиш был приговорен к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере 60 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в тексте приговора. Позже надзорная инстанция снизила срок наказания осужденному до четырех с половиной лет колонии.

В ходе рассмотрения судами его дела Кулиш выпустил видеообращение, в котором утверждал, что его уголовное преследование связано с тем, что он дал показания против рейдерской группы, которая занималась мошенничеством с недвижимостью в столице в особо крупных размерах под прикрытием высокопоставленных офицеров правоохранительных органов.

После выхода на свободу Кулиш стал фигурантом нового уголовного дела. "10 июня 2020 года суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кулишу, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в Кузьминском районном суде Москвы, который рассматривал вопрос об аресте обвиняемого. Там добавили, что 13 октября в суде должно было состоятся заседание по вопросу продления срока содержания в СИЗО Кулиша.