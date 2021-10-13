Верховный суд отказался рассматривать жалобу главы карельского "Мемориала" Дмитриева

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 октября. /ТАСС/. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу главы карельского отделения центра "Мемориал" Юрия Дмитриева на обвинительный приговор по делу о сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщается на сайте суда.

"Отказ в передаче дела (кассационных жалобы, представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", - говорится в карточке производства.

Дмитриев подавал жалобу на приговор петрозаводского городского суда, по которому его в июле 2020 года признали виновным по статье о сексуальном насилии над ребенком (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ), но оправдали по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении части огнестрельного оружия. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, вынесенный Петрозаводским горсудом, а также увеличил срок в обвинительной части решения с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Это решение в феврале 2021 года Дмитриев обжаловал в кассационной инстанции, но оно было оставлено в силе.

Сейчас в Петрозаводском суде продолжается рассмотрение дела Дмитриева, где его обвиняют в изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Также с 2012 по 2016 год, как полагают следователи, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Дмитриев себя виновным не признавал.

Дмитриев известен как один из открывателей крупного места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.