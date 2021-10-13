Один человек погиб в результате обрушившегося на Гонконг тайфуна

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро получили ранения в Гонконге в результате последствий 18-го по счету в этом сезоне тихоокеанского тайфуна, который получил название "Компасу". Об этом сообщил в среду департамент информации местного правительства.

Метеорологическая обсерватория к окончанию рабочего дня во вторник объявила восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале. Заявлено, что он будет сохраняться до полудня текущего дня. Это означает отмену утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже, закрытие всех школ, офисов, банков, госучреждений. Были приостановлены разгрузочные работы в порту, паромное и автобусное сообщение. В международном аэропорту Чеклапкок отменен ряд рейсов.

В настоящее время эпицентр тайфуна находится в Южно-Китайском море в 380 км к юго-западу от этого специального административного района Китая и смещается в западном направлении, к острову Хайнань. Однако, как поясняют синоптики, под воздействием северо-восточного муссона в Тихом океане циклон значительно усилил свой эффект и оказал воздействие на весь обширный регион, включая китайскую провинцию Гуандун и северные провинции Вьетнама.

Ранее "Компасу" (в переводе с японского языка - "циркуль") пронесся над Филиппинами, где унес жизни по меньшей мере девяти человек, 11 числятся пропавшими без вести.

В Гонконге он стал вторым тайфуном за последние три дня. В минувшую субботу мегаполис оказался под воздействием предыдущего, 17-го в этом сезоне тропического циклона "Лайонрок". Обсерватория тогда тоже объявляла восьмой сигнал штормового предупреждения, который действовал в течение 22 часов, что стало рекордной продолжительностью здесь с 1978 года. Перед приходом нового тайфуна местные жители стали сметать с полок магазинов продукты.