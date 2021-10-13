В Орске сотрудники полиции подозреваются в разбое и превышении полномочий

ТАСС, 13 октября. Уголовные дела за превышение должностных полномочий и разбой возбудили в отношении задержанных в Орске сотрудников патрульно-постовой службы, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств"), ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент задержаны пять сотрудников полиции в возрасте от 22 до 30 лет, в отношении которых следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу. Ранее журналистам в пресс-службе регионального УМВД сообщали о шестерых задержанных.

Следствием установлено, что группа сотрудников ППС, находясь возле одного из торгово-развлекательных центров, совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив у него деньги. В момент преступления они использовали табельные пистолеты и наручники, полицейские требовали передать им деньги, угрожая, что в противном случае "обнаружат" у потерпевшего при досмотре запрещенные вещества.