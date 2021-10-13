СК завершил расследование первого дела о торговле детьми в Красноярске

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Следователи в Красноярске завершили расследование в отношении суррогатной матери о торговле детьми. После ознакомления обвиняемой, ее защиты и потерпевших с материалами уголовное дело будет передано в прокуратуру. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 20 граждан КНР, признанных потерпевшими.

"Уголовное дело в отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство. После ознакомления с материалами потерпевших, обвиняемой и ее защиты дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд", - рассказал адвокат.

По его словам, следователи планируют "закрепить доказательства" в суде Красноярска, которые будут использованы в качестве доказательной базы по отношению к остальным фигурантам дела. "Приговор в отношении одной суррогатной матери может создать прецедент, в котором следствие и гособвинение будут пытаться закрепить в суде собранные доказательства", - отметил адвокат Игорь Трунов.

Ранее СК возбудил уголовное дело по фактам халатности в отношении заместителя главного врача перинатального центра в Красноярске. Также возбуждено уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа"). Были задержаны и заключены под стражу директор фирмы и двое его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест. Всего в уголовном деле девять фигурантов.

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка и отдать его другим людям. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

В 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска детей, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе получили свидетельства о рождении. В нотариальной конторе женщины оформили доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять свои интересы в государственных органах, и получили 850 тыс. рублей за передачу детей. Всего было установлено 19 младенцев, рожденных за вознаграждения и переданных подозреваемым. Все дети помещены в дом малютки.