При столкновении грузовика и автобуса в Баку пострадали более 20 человек

БАКУ, 13 октября. /ТАСС/. Более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса в столице Азербайджана. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"По данным Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, госпитализирован 21 человек. Точных данных о погибших в результате аварии пока не поступало", - говорится в сообщении Минздрава.

Авария произошла на автомагистрали Международный аэропорт имени Гейдара Алиева - поселок Мардакяны.

В свою очередь азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на бакинскую дорожную полицию сообщило о гибели пяти и ранении 13 человек. По предварительной версии, водитель грузовика заснул за рулем, из-за чего автомобиль потерял управление и врезался в автобус, который от удара перевернулся.