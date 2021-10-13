СК начал проверку по факту опрокидывания лодки с туристами на Сахалине

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Следователи инициировали проведение проверки по факту опрокидывания лодки с четырьмя туристами и водителем на Сахалине, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту опрокидывания лодки с туристами в районе маяка Анива Сахалинской области по ч. 1 ст. 238 "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне четверо туристов из села Новиково Сахалинской области проследовали на маяк Анива в Сахалинской области. Из-за плохой погоды лодка перевернулась, все пассажиры оказались за бортом. Сын местного жителя, везшего туристов, сообщил правоохранителям, что его отец давно не выходит на связь. Сотрудники пограничного управления ФСБ России спасли пострадавших.