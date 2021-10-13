Троих мужчин арестовали в Екатеринбурге по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Троих мужчин из Челябинской области арестовали по обвинению в изнасиловании трех несовершеннолетних девушек в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Александр Шульга.

"Троим неработающим мужчинам 1985, 1993 и 2001 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". В отношении всех троих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что о преступлении сообщила мать одной из пострадавших. Наряд ППС прибыл на съемную квартиру, где и задержал троих жителей Троицка Челябинской области.

По версии следствия, трое обвиняемых, находясь в съемной квартире в Екатеринбурге, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили в отношении трех несовершеннолетних девушек 2007 и 2006 годов рождения действия сексуального характера.